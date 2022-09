Venelased proovisid tekitada referendumitega infomüra, kuid ukrainlased said just põhjarindel hoogu juurde, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus .

1) Lõmani-Lõssõtšanski piirkonnas on eilsest alates hakanud sündmused kiirendatud tempos edasi arenema. Me ei tea tegelikkuses, kas need tegevused toimusid ühe ööpäevaga või juba varem ja pisut pikema aja jooksul, aga võrreldes eilse teadmisega, on ukrainlaste üksused liikunud Oskili veehoidlast itta joonel Lozova-Ridkodub-Novoliubivka umbes kümmekond kilomeetrit, nii et viimati nimetatud külani on jäänud loetud kilomeetrid ja Lõmani lõuna-põhja suunalise ühendusteeni Svatove poole alla viie kilomeetri.