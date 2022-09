UUS OHT TAEVAST ⟩ Vene rakettide asemel tekitavad Odessa elanikes nüüd kabuhirmu Iraani droonid

Sõja alguses Venemaa rünnakute tagasitõrjumise järel hakkas Odessa juba tunduma turvalisena – liivakotid ja kontrollpunktid, mis rikkusid vanalinna ilmet, on suures osas eemaldatud ja raketirünnakud on muutunud harvemaks. Üha sagedamini taevas sumisevad droonid on aga tekitanud linnaelanikes hirmu, et süngemad päevad on tagasi.