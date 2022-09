Kui Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi mõjukaim nõunik Mõhhailo Podoljak teatas juba üleeile sotsiaalmeedias, et Nord Streami lekete põhjuseks on Venemaa kavandatud terrorirünnak ning tegemist on agressiooniga ELi vastu, siis Euroopa poliitikud on valdavalt vältinud otseseid süüdistusi, kuigi nii riikide kui ka ELi liidrid on ühel meelel, et tegu on tahtliku sabotaažiga.