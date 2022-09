Soome kaitsepolitsei aastaraamat: Vene luure huvi suurendab NATOga liitumine ja oht taristule on kasvanud

Samas on kaitsepolitsei arvates olukord seni püsinud rahulikuna ja Venemaa pole rakendanud ebatavalist survet Soomele NATOga liitumise otsuse langetamise ajal või ratifitseerimisprotsessi kestel.

Soome hinnangul on spioneerimine muutunud seejuures Venemaale keerulisemaks, sest lääneriigid on saatnud välja hulga Vene diplomaate, kellele Moskva on harjunud luuretegevuses toetuma. Selle asemel peab Supo väitel Venemaa nüüd keskenduma spioneerimisele küberruumis ja võõrsil elavatele venelastele.