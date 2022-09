Prantsuse ametiühingud näitavad Macronile streikidega oma jõudu

Esialgu on streigi võimaliku mõju ulatus teadmata. Tegemist on omamoodi lakmustestiga protestide taga seisvale ametiühingule CGT, mis püüab koguda enda selja taha toetust pikemaajaliseks võitluseks tsentristliku valitsuse vastu.

«Me oleme vastu pensioniea tõstmisele, sest me leiame, et tegu on hälbega, kui siin riigis on sedavõrd palju töötuid inimesi,» ütles CGT esimees Philippe Martinez ringhäälingukanalile BFM teisipäeval. «Hoides inimesi kinni tööga nende töökohtadel tähendab, et inimesed, kel tööd pole, ei saa ka seda leida.»