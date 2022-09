Kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlased koguvad Ukrainale droonide saatmiseks annetusi

«Ukraina kaitseb Venemaa vallutussõja vastu võideldes meie kõigi iseseisvust ja väärtusruumi. Eesti on selles sõjas hetkel Ukraina tagala. Droone on Eestist ka varem võitlusse läkitatud, kuid suurtükiväe ja luure hädavajalikeks silmadeks olevad droonid on lahingutes üksiti ka kulumaterjal, millest on pidev puudus,» rääkis korjanduskampaania üks algataja Roy Strider riigikaitsekonverentsil ettevõtmist tutvustades.