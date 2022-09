NATO näeb Nord Streami lekete taga tahtlikku ja hoolimatut sabotaaži

«Kogu praegu saadaval olev teave viitab sellele, et tegu on tahtliku, hoolimatu ja vastutustundetu sabotaažitegevuse tulemusega,» ütles lääneriike koondav sõjaline allianss avalduses. «Need lekked põhjustavad ohtu laevandusele ja tekitavad märkimisväärset keskkonnaalast kahju. Me toetame alustatud juurdlusi, mille eesmärgiks on selgitada välja kahju algupära,» lisas NATO.