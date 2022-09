FP: Venemaa on viinud suurel hulgal vägesid oma läänepiiridelt Ukrainasse

Kolme kõrge Euroopa kaitseametniku, kes rääkisid Foreign Policy«ga, sõnul on algsest hinnangulisest 30 000 Vene sõjaväelasest, kes olid Balti riikide ja Lõuna-Soome piiride ääres, kuni 80 protsenti ümber suunatud Ukrainasse.

«Vägede kohaloleku vähendamine, mida me oleme näinud sellest piirkonnast viimase seitsme kuu jooksul on väga märkimisväärne,» ütles üks kõrge Põhjamaade kaitseametnik, kes rääkis anonüümsuse tingimusel, et arutada tundlikke sõjalisi küsimusi.