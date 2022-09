Ukrainas sõdiv leedulane: venelaste kümnele lasule saame vastata ühega, aga see peab olema täpne

«Meil ​​on aadressid, kuhu minna, ja ülesanded, mida täita. See on luuretöö. Nad [..] annavad meile täpsed asukohad ja me peame minema kontrollima. Näiteks mõned neist aadressidest olid (venelaste) peakorterid. Leidsime sealt hästivarustatud maju ilma ühegi kaitsepositsioonita. See oli tagala ja seda polnud vaja kindlustada,» kirjeldas väljaandega 15min.lt rääkinud sõdur tegevust Ukraina vastupealetungi käigus vabastatud aladel.