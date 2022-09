Soome kaitsepolitsei hinnangul püüab Vene luure nende kaudu välja nuhkida NATO saladusi

Soome hinnangul on spioneerimine muutunud Venemaale varasemast keerulisemaks, sest lääneriigid on välja saatnud hulga Vene diplomaate, kellele Moskva on harjunud luuretegevuses toetuma. Kuigi Soomes tegutseb Supo andmeil endiselt Vene agente, on soomlased valdavalt katkestanud sidemed Vene võrgustikega, vahendas raportit Iltalehti.