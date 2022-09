Taliban ajas Kabulis laskudega laiali afgaani naiste toetusmeeleavalduse iraanlannadele

«Tänase Kabuli meeleavalduse sõnum on, et naised ei ole maailmas üksi ja nõuavad oma õigusi rahvusvaheliselt kogukonnalt,» ütles telefonikõnes AFP-le üritusel osalenud naisaktivist.

Üks teine anonüümsust palunud Kabuli meeleavaldaja ütles AFP-le: «Me peame nendele jubedatele valitsustele lõpu tegema. Inimesed on siin samuti väsinud Talibani kuritegudest. Me oleme kindlad, et ühel päeval meie inimesed tõusevad üles samal viisil kui Iraani rahvas.»