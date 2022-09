Põhja-Korea jätkab innukalt rakettide katsetamist

Asepresident kinnitas demilitariseeritud tsoonis (DMZ) kõneldes, et USA pühendumus Lõuna-Korea kaitsele on «raudkindel». Ta lisas, et Ühendriigid seisavad õlg-õla kõrval Souliga, mis on silmitsi Põhja-Korea relvaprogrammide kasvava ohuga.