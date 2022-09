Tai kohus lubas peatatud võimuga peaministril ametis jätkata

«Põhiseaduskohus otsustas enamuse toel, et kostja peaministriamet ei ole jõudnud kaheksa aasta piirini,» ütles otsust ette lugenud kohtunik Punya Udchacon.

Tai 2017. aasta konstitutsiooni kohaselt ei saa olla peaminister ametis rohkem kui kaheksa aastat, ent Prayuti toetajad ja kriitikud on eri meelt küsimuses, millisest kuupäevast alustada ametiaja alguse lugemist.

Kohtuotsus arvestab Prayuti ametiaja alguseks hetke, kui tema uus armee toel kokku kirjutatud põhiseadus jõustus ning see omakorda tähendab, et ta saab olla valitsusjuht kuni 2025. aastani. See aga sõltub eelseisvatest üldvalimistest, mis tuleb seaduse järgi pidada lähikuudel.