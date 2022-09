OTSEPILT ⟩ Putin teatab tseremoonial Ukraina alade annekteerimisest

Kanal Rossija-24 kuvas ekraanil aega, mis on jäänud tseremooniani - traditsiooniline vaatepilt Kremli-meelses televisioonis enne president Putiniga seotud tähtsündmusi.

Näidati väidetavalt «pidustusi» Ukrainas Donetski linnas, mis on alates 2014. aastast venemeelsete jõudude kontrolli all, vahendab BBC.

Teisel kanalil rääkis saatejuht, et paljude ukrainlaste jaoks algab «uus ajalooline periood – koos Venemaaga».

Täna õhtuks kavandatud tseremoonia eel pandi Punase väljaku lähedale üles lavad, plakatid ja ekraanid.

Politseinikud kõndimas Punasel väljakul konstruktsioonide ees, millel on kirjas: «Donetsk, Luhansk, Zaporižžia, Herson, Venemaa». Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Scanpix

BBC kirjutab, et nendeni on jõudnud ka teated, et Moskva kesklinnas toimuval tseremoonial osalemise eest makstakse.

Putin tunnustas, annekteerimise eelmängu käigus, kahe Venemaa poolt okupeeritud Ukraina oblasti Zaporižžja ja Hersoni iseseisvust määrustega, mis anti välja eile hilisõhtul.

«Annan korralduse tunnustada Lõuna-Ukrainas asuvate Zaporižžja ja Hersoni riiklikku suveräänsust ja iseseisvust», sõnas Putin.

Putin on ähvardanud anastatud territooriumide kaitsmiseks kasutada tuumarelvi.

Millised need territooriumid on, ei tea täpselt aga keegi. Ajakirjanikega rääkides ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et peab täpsustama, millistes piirides Hersoni ja Zaporižžja oblast Venemaaga liituvad.

Sõidukid seisavad liiklusummikus Moskva kesklinnas asuval sillal enne tseremooniat ja kontserti, mille käigus kuulutatakse neli Ukraina piirkonda, pärast hiljutisi libareferendume, Venemaa osaks. Foto: Evgenia Novozhenina/Reuters/Scanpix

Briti endine suursaadik Venemaal Sir Roderic Lyne ütles BBC-le, et okupeeritud Ukraina alade annekteerimine on nagu stseen filmist «Alice Imedemaal». «See, mis täna toimub, on see, et Putin teatab annekteerimisest ilma territooriumit kontrollimata,» lisas ta.

Rahvusvaheline üldsus on avaldanud laialdast kriitikat nii okupeeritud Ukraina aladel korraldatud libareferendumite osas, kus «hääletati» Venemaaga liitumise osas, kui ka annekteerimisplaanide osas üleüldiselt. Paljud riigid on öelnud, et ei kavatse mitte kunagi aktsepteerida ning tunnustada Venemaa poolset Ukraina alade annekteerimist.

USA president Joe Biden ütles annekteerimisplaani osas: «Ma tahan selle väga selgelt välja öelda. USA ei tunnista kunagi, mitte iialgi Venemaa nõudeid Ukraina suveräänsele territooriumile. Niinimetatud rahvahääletus oli ilme ja absoluutne pettus.» Samuti kehtestab USA annektsiooni tõttu Venemaale uued sanktsioonid.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres mõistis annekteerimisplaanid hukka ohtliku eskalatsioonina, millel ei ole tänapäeva maailmas kohta.