USA, Austraalia ja Jaapan lubasid koostööd Hiina vastu

«Meie huvi on üleilmse reeglitel põhineva korra säilitamine ning näeme, et see kord on India ja Vaikse ookeani regioonis surve all, kuna Hiina üritab kujundada maailma enda ümber viisil, mida me ei ole varem näinud,» ütles Austraalia kaitseminister Richard Marles.