Erdoğan: üle poole miljoni Süüria põgeniku on läinud Türgist koju

«Alates meie piiriülestest operatsioonidest Süürias (2016. aastal), on umbes 526 000 vabatahtlikku läinud tagasi turvatsoonidesse, mille me oleme loonud,» ütles Erdoğan Türgi parlamendile.

Riigipea on viimastel kuudel öelnud, et ettevalmistusel on miljoni Süüria sõjapõgeniku tagasisaatmine kodumaale vabatahtlikkuse alusel. Erdoğani kohaselt on Ankara eesmärk julgustada neid naasma niinimetatud turvaaladele, mis paiknevad Türgi ja Süüria vahelisel piirialal, kuhu ehitatakse nende jaoks eluasemeid ja kohalikku taristut.