Kuivõrd kokku lepitud on nüüd NATO küsimus Rootsi ühiskonnas?

Ma ütleksin, et poliitiliselt on see kokku lepitud, sest kõik peamised erakonnad on selle poolt – mõned südame ja mõned vaid mõistusega. Ainult kaks erakonda on nüüd vastu: rohelised ja endised kommunistid (Vasakpartei – toim). Ehk poliitilisel tasemel on toetus kindel.

Rahva seas pole toetus päris nii kindel kui Soomes ning see on tingitud Soome ja Rootsi ajaloo erinevusest. Kuid see on siiski piisavalt kindel.

Paremtsentri erakonnad on NATO liikmesust propageerinud pikka aega, neil on tunne, et Rootsi kuulub sinna, sest NATO on demokraatlike riikide liit.