KOHALIK VAADE ⟩ Läti valijad eelistasid läbiproovitud jõududele uusi erakondi

Kuigi mõnes valimisringkonnas loeti veel eile hääli ning ametlike tulemuste selgumiseni võib minna paar päeva, on üsna selge, et Läti seimi pääseb neli uut erakonda ning kaks varasemat mõjukat parteid jääb parlamendi ukse taha. Viieprotsendisest künnisest saab sel korral üle seitse või kaheksa erakonda.

«Esialgsed valimistulemused näitavad, et uus valitsus ei saa olema ei stabiilsem ega ühtsem kui praegune,» oletas poliitikaanalüütik Filips Rajevskis avalik-õigusliku televisiooni LTV eetris.

Valimiste selge võitja on peaminister Krišjānis Karinši partei Uus Ühtsus, mis sai peaaegu 19 protsenti häältest. Teisel kohal on ligi 13-protsendise poolehoiuga Roheliste ja Põllumeeste Liit ning 11 protsendiga nende seljataga Ühendatud Nimekiri. Viimane on uus poliitiline jõud, mille moodustavad aga juba varasemast tuttavad parteid ja isikud.