Bulgaaria valimised võitnud Borisoviga on nõus võimu jagama vaid türgi vähemus ja venemeelsed

Tundub, et ainsad võimalikud koalitsioonipartnerid Borisovile on Türgi vähemuspartei MRF, mis ilmselt saab umbes 15 protsenti häältest, ja kaks venemeelset erakonda, mis on esile kerkinud pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Need kaks parteid, Vazrazhdane ja Bulgaaria Progress, saavad kahepeale eeldatavasti umbes 15 protsenti häältest.