Vene vägede okupatsiooni all elavad inimesed keskenduvad paljuski igapäeva murede lahendamisele ja üritavad vältida kontakti võõrvõimudega, kuid mida lähemal rindejoonele ollakse, seda lootusrikkamalt usutakse sellesse, et peagi on võimalik tänaval tervitada Ukraina sõdureid.