Venemaa õhu- ja kosmosevägede 56-aastane kindralmajor Makovetski on Ukrainasse tungimise algusest peale juhtinud Vene lennuväe õhulööke Põhja- ja Kirde-Ukrainas, kaasa arvatud Harkivi oblastis. Nendes õhurünnakutes üks tugevamini kannatada saanud linnu on Tšugujev, mis asub 30 kilomeetrit Harkivist kagusuunas. Üle seitsme kuu kestnud õhurünnakutes on hukkunud üle kümne Tšugujevi elaniku ning hävinenud on üle poolesaja elaumaja.