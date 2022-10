KOHALIK VAADE ⟩ Leedu sõjaline toetus Ukrainale on jõudmas piirini

1,3 miljoni elanikuga Eesti, mille SKT on 31 miljardit dollarit, on saatnud Ukrainale rohkem abi kui 67 miljoni elanikuga Prantsusmaa, mille SKT on 2,6 triljonit dollarit. Eesti näitab teed!

Kuidas on see võimalik, et Leedu, mis on olnud aastaid üks Ukraina suurimaid toetajaid ja sõpru, jääb alla väiksemale Eestile? Sellised küsimused on ajendanud leedukaid Ukrainale veel rohkem abi pakkuma. Kuid on neid, kelle arvates on jõutud ohtliku piirini.