Venemaa teeks tuumarelva kasutamisega endale tõsist kahju

Kui Venemaa president Vladimir Putin 21. septembril Venemaal osalise mobilisatsiooni välja kuulutas, ähvardas ta ka tuumarelvade kasutamisega: «Kui meie riigi territoriaalne terviklikkus on ohus, kasutame loomulikult kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, et kaitsta Venemaad ja oma rahvast. See ei ole bluff. Ja need, kes üritavad meid tuumarelvadega šantažeerida, peaksid teadma, et tuul võib pöörata ja suunduda nende poole.»