ÜRO: Pakistanis seisab toidukriisiga silmitsi 5,7 miljonit inimest

Pakistani riikliku kriisihaldusameti teatel on tavatult tugevate mussoonvihmade tõttu tekkinud tulvavetes hukkunud 1695 inimest ning looduskatastroof on mõjutanud 33 miljonit inimest, hävitanud enam kui kaks miljonit kodu ja sundinud sadu tuhandeid inimesi elama telkides või muudes ajutistes varjupaikades.

ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (UNOCHA) teatas oma hiljutisimas raportis laupäeval, et üleujutused mõjutavad Pakistani toiduga varustatuse ebakindlust veelgi ning et tulvade mõjualal on septembrist novembrini toidukriis.