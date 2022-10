Biden siirdub tormist räsitud Puerto Ricosse abi viima

Puerto Rico on USA territoorium, mille elanikud on viimaste looduskatastroofide järel kurtnud unarusse jätmist.

"Siirdun Puerto Ricosse, sest nende eest pole just kuigi hästi hoolitsetud," ütles president lahkudes. Tema sõnul on püüdnud puertoricolased meeleheitlikult tulla toime viimase orkaani kahjudega. «Tahan näha tänast hetkeolukorda ja tagada, et me panustame kõiges, milles saame.»