VAHUR LAIAPEA UKRAINA PÄEVIK ⟩ Kildudeks elud ja elukillud rindelinnast Kupjanskist

Kupjansk on paarikümne tuhande elanikuga rajoonikeskus Harkivi oblastis Venemaa piiri lähedal. Hetkel on see rindelinn, mis on pideva tule all. Venelased on linnast välja löödud, kuid mitte kaugele. Tükike Ukraina maad on siinkandis veel nende reostada. See on strateegilise tähtsusega piirkond Ukraina vägede edasiseks pealetungiks Luhanski suunas.