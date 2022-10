Trump kaebas telekanali CNN laimamise eest kohtusse

Trumpi hinnangul on uudistekanal teda poliitilistel eesmärkidel järjekindlalt halvustanud ja jätkab seda tegevust ka praegu.

«CNN on püüdnud kasutada oma tohutut mõju väidetavalt usaldusväärse ja sõltumatu uudisteallikana, et diskrediteerida hagejat (Trumpi) oma vaatajate ja lugejate silmis, et teda poliitiliselt hävitada,» ütlesid Trumpi advokaadid esitatud hagis.