Ukrainlased on jätkuvalt edukad nii Luhanski kui ka Hersoni oblasti piirkonnas ning suure tõenäosusega on viimane okupant Harkivi oblastist juba lahkunud, kirjutab eilse sõjapäeva kokkuvõttes Igor Taro.

Põhja-Luhanski piirkonnas on jätkunud ukrainlaste edu kindlustamine ning rinde liikumine Kreminna-Svatove joonele, kust kulgeb Sjeverodonetski linnastu peavarustustee Belgorodi oblastist Venemaalt.

Märkimisväärne muudatus selles lõigus on Lõmani ja Kupjanski vahelise okupeeritud ala kahanemine. DeepState ja Liveuamap on siinkohal üsna erineva interpretatsiooniga. Viimane näitab, nagu oleks okupandid Harkivi oblasti territooriumilt juba lahkunud. Suurem asula Borova oli võetud seal juba üleeile ning seetõttu on tõenäoline, et asjad ongi sedapsi.