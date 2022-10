JULM KARUJAHT ⟩ Läti võimud otsivad taga tillukest mesikäppa jälitanud autojuhti

Ebatavalise karurünnaku videot on mitmel korral jagatud suhtlusrakenduses WhatsApp ning sellelt on näha, kuidas autojuht jälitab ja kiusab noort karu pimedal metsateel, vahendas Läti avalik-õiguslik ringhääling LSM. «Kaunis, kas pole?» on videolt kuulda autojuhti ütlemas.