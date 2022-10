Podoljak: Venemaal on plaan rünnata Valgevenest

Tema sõnul on Lukašenko suures segaduses Venemaa autoritaarse presidendi Vladimir Putini surve tõttu, kes üritab Valgevenet Ukrainaga sõtta tirida.

«Subjektil (Lukašenkol) on sisepoliitilisel turul väga suured probleemid. Ta ei ole legitiimsest vaatepunktist niivõrd tugev, kui ta ise end varem pidas ja nagu see oli enne 2020. aasta sügist. Teisest küljest on ta Putini äärmise surve all. VF tahab liitriigilt intensiivsemat sõjas osalemist, mis tähendab Valgevene jaoks omariikluse väljavaadete järsku nullimist... ja valgevenelased mõistavad seda, sealhulgas ka Lukašenko,» ütles Podoljak.

«Seetõttu on Lukašenko ühelt poolt segaduses, teisalt aga masenduses,» lisas ta.

Podoljaki sõnul hoiab Ukraina olukorda Valgevene piiril tugeva kontrolli all, mõistes suurepäraselt Venemaa plaane.

«Ukrainas on Valgevene piirile koondatud kaitsejõud ja peetakse sõjalisi õppusi,» sõnas ta, lisades, et piiril on miiniväljad ja perimeetrit valvatakse hästi. «Muidugi üritab Venemaa nüüd saata sinna teatud arvu mobiliseerituid, kuni 20-30 tuhat.»

Tema sõnul üritatakse sel viisil katsetada.

«Isegi siseriiklik mäss on üks stsenaariumeid, mida me peame üsna tõsiseltvõetavaks,» lausus Podoljak, märkides, et oma sõdurite sissetoomise järel Valgevenesse üritaksid venelased lavastada mässu ja haarata Lukašenkolt kontrolli sõjaväe üle.

Podoljak kinnitas, et Valgevene suunalt tulla võiva rünnaku puhuks on Ukraina vägi aktiivselt valmistunud.