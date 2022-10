Niinistö: Soome tuumajaamad on Vene sabotaaži eest kaitstud

Eestis on täna ühepäevasel töövisiidil Soome president, arutamaks Soome ja Eesti vahelise koostöö, energiajulgeoleku ja laiemalt julgeolekuolukorra üle Euroopas. Pärast kohtumist Kardiorus andsid Soome president ja Eesti president ühise pressikonverentsi.

Strateegiline infrastruktuur

Nord Streami gaasitrassi rünnakuga seonduvalt on Venemaa võtnud sõjas kasutusele uue relva, mis sisaldab keskkonnakomponenti ja see puudutab Läänemerd, tõi president Karis esile. «Selge on, et tagasiteed Venemaa energiakandjate juurde enam ei ole,» ütles Karis, juhtides tähelepanu täiendavate meretuuleparkide arendamise tähtsusele.

Soome president täiendas, et talve tulekul on energeetikaküsimused eriti teravalt üleval, öeldes, et on veendunud, et Soome ja Eesti vastutavad ametiasutused teevad kõik selleks, et kahe riigi vahelised energiaühendused oleksid turvatud ja toimivad. «On hea, et meil on energia infrastruktuur, mis võimaldab energiaallikate liikumist,» ütles Soome president.

Postimehe küsimusele, kuidas on Soome tuumaelektrijaamad, mis asuvad Läänemere rannikul, kaitstud Venemaa võimalike sabotaažikatsete eest, selgitas Niinistö, et tuumaelektrijaamad on väga tundlikud objektid ning Soome on teinud kõik selleks, et ohutus oleks tagatud.

«Tuumaelektrijaamade turvalisuse tagamisse on Soome panustanud väga palju juba enne Ukraina sõja algust,» ütles president Niinistö, lisades, et Venemaa ründe tegemist nendele objektidele takistaks ka Peterburi lähedus. «Muidugi peab küsima, kas tuumarelva kasutamine ja tuumajaama ärakasutamine on põhjendatud,» viskas Soome riigipea ka ise küsimuse õhku.