Harkivis Vene vägede mürsurünnakus kannatada saanud kortermajas elav Olga Kobzar plaanib talvele vastu minna oma kodus, mis siis et seal pole ei elektrit, vett ega keskkütet – naine loodab, et sooja saamiseks piisab gaasipliidi sees hoidmisest.

Linna rängalt kannatada saanud Saltivka piirkonnas oma kortermaja viimaseks elanikuks jäänud 70-aastane proua saab ilmselt omal nahal kogeda, kui keeruline on talv ootab ees suurt osa Ukraina elanikest.

Kobzari naabri korter sai mürsutabamuse ja elamised selle ümbruses süttisid, kuid naise enda kodu jäi terveks. «Oleks patt siit lahkuda,» lausus ta Reutersile, viibates käega raamatuid täis riiulite ja surnud abikaasa portree suuna. Kobzar usub, et mehe pilt kaitseb teda.

Ukraina pelgab, et ilmade külmenedes võib Venemaa võtta sihikule just elutähtsa taristu. Seepärast ärgitavad ametnikud inimesi varuma küttepuid ja elektrigeneraatoreid, et olla valmis juhuks, kui keskküte ei toimi.