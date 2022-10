Šoigu: Vene armeesse on juurde võetud üle 200 000 inimese

«Tänase seisuga on üle 200 000 inimese armeesse võetud,» ütles Šoigu kohtumisel.

Venemaa mobilisatsiooni eesmärk on suurendada Moskva sõjalist võimekust Ukrainas.

Kreml on nimetanud mobilisatsiooni osaliseks ning öelnud, et eesmärk on värvata 300 000 meest.