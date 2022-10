Pea kogu Bangladesh jäi võrgurikke järel elektrita

Elektrivõrk läks rikki kell kaks pärastlõunal kohaliku aja järgi (11.00 Eesti aja järgi). Kui välja arvata osa Bangladeshi loodeosast, on elektrita kogu riik, ütles firma kõneisik Shamim Ahsan AFP-le.

Bangladeshi on viimastel kuudel räsinud tõsine energiakriis, kuna Venemaa kallaletung Ukrainale on viinud energiahindade üleilmse kallinemiseni, sundides riiki kehtestama säästumeetmena regulaarseid katkestusi.

«Seda uuritakse,» ütles ta, lisades, et tehniline rike on kõige tõenäolisem seletus.

Tehnoloogiaminister Zunaid Palak ütles Facebookis, et kella kaheksaks õhtul taastatakse elekter pealinnas Dhakas, kus elab üle 22 miljoni inimese.

Vääringu odavnemine ja välisvaluutareservide kahanemine on jätnud Bangladeshi olukorda, kus see ei saa importida küllaldaselt fossiilkütuseid, mistõttu on riik pidanud sulgema diiselelektrijaamad ja osa gaasielektrijaamasid.