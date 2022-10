POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Mõrvarelvade laos: Harkivis on kogutud juba platsitäis Vene tapjarakette

«Siin reas on Šmertšid, siin on Kalibrid, siin on jälle Šmertšid, siin Uraganid, seal hakkavad Gradid ja see suur sinine on S-300 sisemine osa,» tegi Harkivi oblasti prokuratuuri juht Oleksandr Filtšakov Postimehele ekskursiooni nagu kunstisaalis, et siin on meil Madalmaade 16. sajandi kunst, siin Firenze koolkond, aga seal eemal Prantsuse sürrealistid.