Sauli Niinistö: Soome tuumajaamad on Vene sabotaaži eest kaitstud

Nord Streami gaasitrassi rünnakuga on Venemaa võtnud sõjas kasutusele uue relva, mis sisaldab keskkonnakomponenti ja puudutab Läänemerd, tõi president Karis esile.

Postimehe küsimusele, kuidas on Soome tuumaelektrijaamad kaitstud Venemaa võimalike sabotaažikatsete eest, vastas Niinistö, et Soome on teinud kõik nende ohutuse tagamiseks.