Zelenskõi sõnul on Lõuna-Ukrainas tagasi vallutatud kümneid asulaid

«Ukraina armee liigub lõunas üsna kiiresti ja võimsalt edasi,» ütles Zelenskõi teisipäeval igaõhtuses pöördumises, lisades, et lõunas ja idas on tagasi vallutatud «kümneid asulaid».

Kiiev ja lääs on need annekteerimishääletused kategooriliselt hukka mõistnud.

Zelenskõi viitas kaheksale asulale Hersoni oblastis, kus Moskva väed on Ukraina ulatusliku vastupealetungi ees taandunud, selgub Vene kaitseministeeriumi teisipäeval esitletud kaartidelt.

Viimased Moskva avalikustatud kaardid näitasid, et Vene väed olid Hersoni oblastis lahkunud paljudest piirkondadest, sealhulgas ka osalt Dnepri jõe läänekaldalt.

Harkivi oblastis on Vene väed pea täielikult maha jätnud Oskili jõe idakalda.

«Meie sõdurid ei peatu. Ja see on ainult aja küsimus, millal me okupandi kogu oma maalt välja ajame,» ütles Zelenskõi.