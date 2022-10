Sloveenia seadustas samasooliste abielud

Põhiseaduskohus otsustas juba juulis, et samasoolised paarid võivad ametlikult abielluda ja lapsi adopteerida, kuid teisipäevase sammuga sai see otsus seaduseks.

Kohus otsustas, et varasem seadus diskrimineeris geipaare, kuna defineeris abielu mehe ja naise liiduna ning andis lapsendamisõiguse ainult heteropaaridele.

«Muudatustega ütleme lihtsalt, et erimeelsused ei tohi anda ruumi diskrimineerimisele,» ütles riigisekretär Simon Maljevac parlamendiliikmetele neid tutvustades.

Peamine konservatiivne opositsiooniline Sloveenia Demokraatlik Partei (SDS) on kohtu otsust kritiseerinud ja korraldanud tuhandete inimestega meeleavaldusi, et seista vastu muudatustele, mis tema sõnul on loodusseadustega vastuolus.