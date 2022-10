Iraan uurib meeleavaldusel hukkunud teismelise tüdruku surma

Tänavavägivald, mida võimud püüavad maha suruda, on nõudnud mitmekümne inimese elu. Hukkunud on peamiselt meeleavaldajad, kuid surma on saanud ka julgeolekujõudude liikmeid.

Prokurör Salehi teatas varem, et vanglast on vabastatud 400 vangi, kellele seati tingimuseks, et nad oma tegusid ei korda. Ta rõhutas, et riigi julgeoleku vastu astujatega tegeldakse otsustavalt, tõsiselt ja halastuseta.