Rusudes Lõmani elanikud loodavad, et tulevik on rahulikum

Perekond oma tabamuse saanud kodu ees seismas Shandrõgolovo külas Lõmani külje all.

Lõman on linn, mis on elanud läbi Venemaa sissetungi, kuu aega kestnud okupatsiooni ja eelmisel nädalal toimunud lahingud selle vabastamiseks. Purustatud tänavatel on kõikjal tõendeid Venemaa kaootilisest ja verisest tagasitõmbumisest ja lüüasaamisest.