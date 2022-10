«Erinevalt ukrainlastest on meil orjamentaliteet.» Putini eest põgenenud venelaste varjupaigad Tbilisis

Samal ajal on vene keelde lisandunud uus sõna varjupaiga kohta – šelter. See on koht, kus tänu annetajate ja vabatahtlike jõupingutustele saab esialgu elada, sealjuures tasuta. Paljudes riikides tekkisid pärast sõja algust sellised varjupaigad eelkõige Ukraina põgenike jaoks.