Ukraina väed on võtnud väikese hingetõmbepausi Hersoni ja Luhanski suundadel, kuigi ka möödunud päeval oli sel väiksemaid positiivseid arenguid. Vene okupandid püüdsid avaldada tugevamat survet Bahmuti lõigus ning proovisid maad kombata üle piiri Harkivist põhjas, kuid need katsed lõid Ukraina kaitsjad tagasi.

Tegu oli siis nendesamade Iraani päritolu droonidega, millest viimastel nädalatel nii palju juttu. Õnneks on neil mõned olulised puudused, mille hulgas näiteks neljasilindrilise ilma summutita bensiinimootori äärmiselt kõva hääl, mida on kuulda kuni kümnekonna kilomeetri kaugusele. Kuna asi lendab võrdlemisi aeglaselt, on akustiline luure valvepostide näol võimeline andma piisavat eelhoiatust.