Euroopa Liit kinnitas uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu

Samuti kehtestatakse G7 kokkulepitud nafta hinnalae jõustamiseks vajalik regulatsioon. See tähendab, et kui G7 on hinnapiiri paika pannud, võtavad liikmesriigid selle ühehäälselt üle. Seejärel hakkab kehtima keeld hinnapiirist kallimalt ostetud Venemaa nafta transportimisele kolmandatesse riikidesse. Kindlustusteenuste osutamine on lubatud, kui laevad veavad Venemaa naftat, mis on ostetud hinnapiirist odavamalt. Muudatuste eeldatav jõustumise aeg on 5. detsember 2022 toornafta ja 5. veebruar 2023 rafineeritud naftasaaduste puhul.