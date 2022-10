ÜRO inimõigusnõukogu hääletas maha debati Hiina Xinjiangi olukorra üle

Amnesty International nimetas neljapäevast hääletust farsiks, Human Rights Watch (HRW) ütles, et sellega on nõukogu reetnud tagakiusamise ohvrid.

Tegevusetus «viitab häbiväärselt sellele, et mõned riigid on kriitikaülesed ning neil lubatakse rikkuda inimõigusi karistamatult».

Hiina suursaadik Chen Xu ütles, et surve küsimust arutada «kasutab ÜRO-d ära... Hiina siseasjadesse sekkumiseks».

Pekingit on süüdistatud enam kui miljoni uiguuri ja teiste moslemite kinni pidamises, samuti naiste sundsteriliseerimises.

Peking eitab selle vastu esitatud süüdistusi, väites, et see administreerib regioonis kutse- ja ümberõppekeskusi, mille eesmärgiks on võidelda äärmusluse vastu.