Biden ei välista G20 tippkohtumisel Putiniga kohtumist

Valge Maja on varem öelnud, et kohtumine ei ole välistatud.

Kummagi mehe reisiplaane ei ole veel kinnitatud ja Valge Maja on öelnud, et kui Putin tippkohtumisel osaleb, tuleb sinna kutsuda ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, ehkki Ukraina ei ole G20 liige.

Biden on varem mõista andnud, et kohtub kindlasti Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kui too 15.-16. novembrini peetavale kohtumisele sõidab.