ÜLEVAADE ⟩ Liz Trussi ametiaeg Briti peaministrina võib jääda lühikeseks

Vaatlejate sõnul loobus Truss kärbetest vaid seetõttu, et talle sai selgeks, kui väike on lootus, et parlamendi alamkoda ettepanekud heaks kiidaks. Arvestades valitsuspartei enamuse suurust parlamendis on kavast loobumine üsna suur mööndus, vahendas BBC.