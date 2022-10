ÜLEVAADE ⟩ Ukraina edu lõunarindel muudab Hersoni linna vabastamise käegakatsutavaks

«Ukraina relvajõud on alates oktoobri algusest vabastanud rohkem kui 400 ruutkilomeetrit Hersoni oblastit,» lausus eile pressikonverentsil Ukraina armee lõuna väejuhatuse pressiesindaja Natalja Humenjuk. «Meil on olnud üsna veenev edu, me ei nimeta suundi.»