Xi puhastab Hiina kompartei kongressi eel partei ridu

Kui Xi kümmekond aastat tagasi võimule tuli, lubas ta välja juurida ebaausad ametnikud nii kõrgetel kui ka madalamatel ametipostidel. Partei distsiplinaarorgani järgi on sellest ajast alates karistada saanud enam kui 1,5 miljonit ametnikku ning Hiina positsioon Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksis on paranenud.

Siiski ütlevad selle kampaania kriitikud, et tegemist on varjatud vahendiga Xi konkurentide kõrvaldamiseks ja enne tänavuse kongressi algust on hakanud veel rohkem päid veerema.