ÜRO inimõigusnõukogu hakkab Venemaad jälgima

Vene suursaadik Gennadi Gatilov ütles enne hääletust inimõigusnõukogus, et see olevat järjekordne näide selle kohta, kuidas läänerigiid kasutavad nõukogu oma poliitilistel eesmärkidel.

Raportööri ülesanne on koguda ja uurida andmeid eri osalistelt, seal hulgas Vene kodanikuühendustelt nii kodu- kui välismaal ning esitada aasta pärast raport nõukogule ja siis ka ÜRO Peaassambleele.

EL-i riikide nimel resolutsiooni esitanud Luksemburgi suursaadik Marc Bichler osutas Venemaa inimõigusolukorra halvenemisele viimase aasta jooksul ja rõhutas, et viimastel kuudel on see eriti hulluks läinud.