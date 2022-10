Ukraina ja Vene põgenikud Soomes ühe katuse alla ei mahu

"Venemaa on meid rünnanud, hävitanud meie riiki, meie inimesi, meie linnu. Me põgenesime Soome, et kaitsta oma lapsi ning Soome pakkus meile kaitset. Nüüd meie vaenlased sisuliselt asuvad meie kõrvale elama, me peame nendega näost-näkku kohtuma. Ma ei tea, kuidas ma suudan seda välja kannatada. Me peame jagama nendega ühist kööki ja pesuruumi,» vahendab Yle Soomes elava ukrainlanna Natalja Litvintšuki sõnu.